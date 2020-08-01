إلغاء 3 سباقات في بطولة العالم للدراجات النارية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الدولي للدراجات النارية (فيم)، الجمعة، عن إلغاء ثلاثة سباقات من روزنامة 2020 التي تأثرت كثيراً؛ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، مع إضافة سباق أوروبي آخر يقام في نوفمبر.

وكان من المفترض أن ينطلق الموسم الجديد في الثامن من مارس/آذار من حلبة لوسيل القطرية، إلا أن القيمين على البطولة اكتفوا بتنظيم سباقي موتو 2 وموتو 3 بسبب تواجد الدراجين في قطر، وإرجاء سباق الفئة الكبرى «موتو جي بي» بسبب قيود السفر التي فرضتها الدوحة نتيجة تفشي فيروس «كوفيد-19».

وتأخر انطلاق الموسم حتى 19 الشهر الحالي؛ حيث استضافت حلبة خيريز سباقين على التوالي وفاز بهما في الفئة الكبرى الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها).

وبعد إرجاء سباقات عدة الى مواعيد متأخرة من الموسم، اتخذ الاتحاد الدولي للدراجات الجمعة قرار إلغاء سباقات تايلاند والأرجنتين وماليزيا التي أرجئت سابقاً إلى موعد لم يحدد، بعد أن كانت مقررة في 22 مارس و19 إبريل والأول من نوفمبر توالياً.

إلى ذلك، قرر «فيم» إضافة سباق أوروبي آخر لم يحدد مكانه، لكنه سيك