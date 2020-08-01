«كورونا» يصيب الكاميروني باسوغوغ في الدوري الصيني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بات الكاميروني كريستيان باسوغوغ الفائز بجائزة أفضل لاعب في كأس أمم إفريقيا عام 2017 التي توجت بلاده بلقبها، ثاني لاعب يصاب بفيروس كورونا المستجد في الدوري الصيني لكرة القدم بعد البلجيكي مروان فيلايني.

وأفادت السلطات المحلية لمدينة كانتون الجنوبية أن باسوغوغ لاعب فريق هينان جيانيي لا يعاني أي عوارض إلا أنه يمكث في المستشفى.

ولن تؤثر إصابة المهاجم الكاميروني (24 عاماً) في منافسات الدوري الصيني التي انطلقت في 25 يوليو/تموز؛ بعد تأخر قرابة خمسة أشهر ووفق بروتوكول صحي صارم، لأنه كان في الحجر الصحي منذ وصوله إلى الصين آتياً من بلاده في منتصف يوليو.

وأفادت السلطات أنه عند وصوله جاءت نتيجة فحصه سلبية إلا أنها باتت ايجابية في المرتين التاليتين.

وكتب ناديه عبر موقع «ويبو» الموازي لتويتر في الصين «كلما كان الوضع أصعب، ذهبنا أبعد هيا باسوغوغ ننتظرك».

وسبق أن تعرض فلايني لاعب شاندونغ لونينغ للإصابة بـ«كوفيد-19»؛ حيث أمضى ثلاثة أسابيع في المستشفى قبل أن يخرج في منتصف إبريل/نيسان الماضي.

ولاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي لا يعاني أي عوارض قاسية وهو نجح في تسجيل هاتريك من الرأسيات في غضون سبع دقائق في المباراة التي فاز فيها فريقه 3-2 على داليان برو الأحد الفائت.