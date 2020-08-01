شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وأرقام.. ماذا قدم الأجانب مع الزمالك قبل توقف النشاط الكروى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى فريق الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، لتجهيز لاعبيه جيدًا، قبل استئناف منافسات النشاط الكروى، المتوقف خلال الفترة الماضية، بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث سيكون أمام الأبيض مباراة هامة فى افتتاح منافسات المسابقة المحلية عقب استئنافها، أمام المصرى البورسعيدى، يوم 6 أغسطس المقبل، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة عشر من الدورى الممتاز، لذا يسعى الأبيض لتجهيز كافة لاعبيه وخاصة اللاعبين الأجانب، خاصة بعدما ظهر عددًا منهم بشكل مميز مع أبناء ميت عقبة قبل توقف النشاط الكروى.

ونجح الزمالك فى التتويج ببطولتى السوبر الإفريقى والمصرى، على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، فى شهر فبراير الماضى، فيما تأهل الأبيض إلى دور نصف النهائى لدورى أبطال إفريقيا، حيث من المقرر، أن يواجه الرجاء البيضاوى المغربى خلال شهر سبتمبر المقبل، ويستعرض ”الخليج 365” كل ما قدمه لاعبى الزمالك الأجانب محليا وإفريقيًا قبل توقف النشاط الرياضى..

- التونسى فرجانى ساسى

شارك التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك، مع فريقه فى 24 مباراة، هذا الموسم، بواقع 11 مباراة فى الدورى الممتاز بمعدل 925 دقيقة، أحرز خلالهم هدفًا وصنع مثله وحصل على 3 إنذارات، فيما شارك فى 10 مباريات ببطولة دورى أبطال إفريقيا بواقع 900 دقيقة، وحصل خلالهم على 3 إنذارات، فيما شارك فى مباراة بكأس السوبر الإفريقى ومثلها فى السوبر المصرى وصنع هدفًا، ومباراة فى كأس مصر، أحرز خلالها هدفًا.

- المغربى أشرف بن شرقى

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بينما شارك المغربى أشرف بن شرقى، جناح الزمالك، فى 23 مباراة، هذا الموسم، بواقع 11 مباراة فى الدورى الممتاز، بمعدل 716 دقيقة، أحرز خلالهم هدفًا وصنع 4 أهداف، و9 مباريات فى دورى أبطال إفريقيا، بمعدل 811 دقيقة، أحرز خلالهم 6 أهداف وصنع هدفًا، ومباراة فى السوبر الإفريقى أحرز خلالها هدفين وحصل على إنذار، ومباراة فى السوبر المصرى ومثلها فى كأس مصر، أحرز خلالها هدفين.

- المغربى محمد أوناجم

كما شارك المغربى محمد أوناجم، جناح الزمالك، فى 22 مباراة، هذا الموسم، بواقع 13 مباراة فى الدورى الممتاز، بمعدل 907 دقيقة، أحرز خلالهم هدفين وصنع 3 أهداف وحصل على إنذار، و6 مباريات فى دورى أبطال إفريقيا بمعدل 343 دقيقة، أحرز خلالهم هدفًا وصنع مثله، ومباراة فى كأس السوبر الإفريقى ومثلها فى السوبر المصرى وكأس مصر.

- الكونغولى كابونجو كاسونجو

وشارك الكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم الزمالك المنضم إليه فى فترة الانتقالات الشتوية فى يناير الماضى، فى 4 مباريات بواقع 3 مباريات فى دورى أبطال إفريقيا بمعدل 36 دقيقة، ومباراة فى الدورى الممتاز بمعدل 4 دقائق ولم يحرز خلالهم أى أهداف.