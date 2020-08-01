شكرا لقرائتكم خبر عن رامى ربيعة يتحدث عن حقيقة إصابته وعلاقته بمحمد بركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث رامى ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى عن اصابته وحقيقة ما أثير عنه خلال الفترة الماضية بشأن معاناته من إصابة مزمنة تسببت في ابتعاده دائما عن التشكيلة الأساسية للقلعة الحمراء، وأضاف ربيعة في تصريحات لقناة الأهلى:" ليس عندى إصابة مزمنة كما أثير عنى خلال الفترة الماضية ولعبت لثلاثة فرق مختلفة في ناشئي الأهلي وأنا سني 13 عامًا وهو سبب في تكرار الإصابات حاليًا ، لقد استهلكت".

تابع مدافع الأهلى:" ذهبت لاختبارات الأهلي وأنا مقيد في السكة الحديد ونجحت ولكن مسؤولي الأهلي رفضوا ضمي بسبب قيدي واضطررت للتوقف عن ممارسة الكرة سنة حتي يسقط قيدي وانتقل للأهلي".

وتحدث ربيعة عن حوار دار بينه وبين محمد بركات وقت قدومه للأهلى قائلا:" بركات مازحنى وقالى ايه اللى جابك هنا ارجع تانى للناشئين يابنى" مختتما:" بركات ساعدنى في التخلي عن رهبة الأهلى وغرفة خلع الملابس".

Advertisements

من ناحية اخري أكد وائل جمعة لاعب الاهلي والمنتخب الوطني الأسبق ان ثقافة جمهور القلعة الحمراء لا تقبل إلا بفوز فريقها بالحماس والرغبة مؤكدا أن هذا شعار اللاعبين الذى تربوا عليه فضلا عن القتال حتى آخر لحظة في الملعب، وأكد مدافع الأهلى الأسبق خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى إن النادى الأحمر لا يقبل إلا بالفوز وعدم الاستسلام للهزيمة لافتا إن هذا المبادئ أكثر ما يميز النادى الأحمر عن الآخرين.

وقيم جمعة مستوى فايلر المدير الفني مع الأهلى قائلا: "يحمل مسئولية الأهلى وهو ليس من المدربين التى تفرح بالفوز بمبارة لأنه يعلم أن الأهلى يبحث عن البطولات" مضيفا:" فايلر يسير بخطى ثابتة ويعلم قيمة وقدر النادى الأهلى".

تابع جمعة: "علاقة فايلر مع اللاعبين جيدة ويحبونه وهومرن في طرق لعبه وعنده رزانة حتى فى التعامل مع الإعلام" لافتا: "مانويل جوزيه صنع إنجازات الأهلى بشخصيته مع اللاعبين وفايلر يسير على طريقه فى النجاح".