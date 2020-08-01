شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يرفض ضم مهاجم مصرى في الصيف بعد تألق الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فكرة التعاقد مع مهاجم مصرى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل وجود مصطفى محمد وعمر السعيد، بخلاف تألق أسامة فيصل وحسام أشرف مهاجمي فريق الشباب مع الفريق الأول في المباريات الودية التي خاضها الفريق خلال فترة الإعداد الحالية لاستئناف مسابقة الدوري.

فيما أجري مسئولو نادي الزمالك عدة اتصالات اليوم مع الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم المحترفين في الزمالك، لمعرفة الموعد النهائي لوصولهما للقاهرة، بعدما تعذر وصولهما أمس وفقًا لما أعلنه مسئولو الزمالك.

وطلب مسئولو الزمالك من الثنائي سرعة الوصول للقاهرة والانتظام في معسرك الفريق المقرر له غدًا استعدادًا لاستئناف الدوري حيث يواجه الزمالك نظيره المصري يوم 6 أغسطس المقبل ضمن مؤجلات الجولة الـ 14 للدورى.

من ناحية أخرى قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقياده الفرنسي باتريس كارتيرون دخول اللاعبين في معسكر مغلق بأحد فنادق مدينة برج العرب بالإسكندرية اعتبارًا من غدٍ السبت المقبل وذلك حتى عودة بطولة الدوري الممتاز في بدايات الشهر المقبل.

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من ناحية أخرى اكتفى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بالمباريات الودية الخمس التي خاضها الفريق خلال معسكري برج العرب الأول والثاني حتى الآن استعدادًا لاستئناف المباريات الرسمية وأولها الدوري الممتاز الشهر المقبل.

وواجه الزمالك كل من سموحة وبيراميدز ووادي دجلة وطنطا وأخيرًا طلائع الجيش في إطار استعداداته لاستئناف النشاط الرياضي بعد توقفه أربعة أشهر بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك الاكتفاء بالمباريات الودية الخمسة التي خاضها الفريق خلال المعسكرين الماضيين ، علي ان يكتفي خلال المعسكر الحالي علي التدريبات البدنية والفنية علي فترتين يوميا حيث يخوض الفريق مرانه الاول في السابعة صباحا، بينما يخوض المران المسائي في الخامسة مساءا.