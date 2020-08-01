ملف الجمعة.. صفقات الأهلي والزمالك.. وقرار من فيفا بشأن اللجنة الخماسية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الكرام نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث يوم الجمعة:
ربيعة: الخسارة من الوداد والترجي "حافز".. ونعد الجماهير بأفريقيا
وائل جمعة: فايلر مختلف.. و"شايل" مسئولية الأهلي
ربيعة: قرار رحيلي عن سبورتنج خاطئ.. ورفضت دور "الموظف"
ربيعة ردًا على إصابته المزمنة: كيف احترفت في البرتغال؟
مصدر لـ"الخليج 365": رمضان يمتلك 3 عروض أوروبية لكنه يشترط الخمسة الكبار
مصدر لـ"الخليج 365": كوبر يحترم الأهلي ولم يتحدث بما قاله غالي
منافس الزمالك.. مدرب الرجاء: ننافس على الثلاثية.. والقادم سيكون أفضل
رسميًا.. فيفا يعلن موقف اللجنة الخماسية من الاستمرار في اتحاد الكرة
تقرير.. الأهلي بين درس يناير وضيق الوقت للاستفادة من أزارو
تقرير.. هل يكون 2021 عام الهدايا لريال مدريد؟
تقرير.. ماذا تغير في الزمالك بعد أزمة كورونا؟
صلاح: سعيد ومستمتع بما أراه في ليفربول.. واكتسبنا الثقة من دوري الأبطال
اتحاد الكرة يكشف لمصراوي موقفه من طلب الإنتاج الحربي
الخليج 365 يحاور محمد بصّال.. موهبة مصرية تونسية على خطى صلاح
تقرير.. كيف يُفكر الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية؟
تقرير.. كيف يُفكر الزمالك في سوق الانتقالات الصيفية؟
تقارير إنجليزية تكشف مصير رمضان صبحي مع هدرسفيلد
تقرير.. مصير رباعي الأهلي.. التماس جديد وشروط المشاركة
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