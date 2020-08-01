ربيعة: قرار رحيلي عن سبورتنج خاطئ.. ورفضت دور "الموظف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

اعترف رامي ربيعة مدافع فريق الأهلي، أنه اتخذ قرارًا خاطئًا بالرحيل عندما كان في صفوف سبورتنج لشبونة البرتغالي، مشددًا أنه رفض فكرة عدم المشاركة أساسيًا مع الفريق الأول بجانب تراجعه للفريق الثاني.

وأضاف ربيعة في تصريحات عبر شاشة "الأهلي" في الساعات الأولى من صباح السبت :"ندمان من عدم استكمال مشواري الاحترافي".

وتابع :"قرار الرحيل عن سبورتنج خاطئ، وكيلي خلال هذه الفترة كان من البرتغال وكان وعدني بوصول عروض أخرى خلال فترة تواجدي مع سبورتنج".

وواصل :"رفضت دور (الموظف) والتواجد على الدكة، كنت أشعر بالحزن بعدم مشاركتي مع الفريق الأول".

Advertisements

وأنهى :"كنت أثق بأنني سأعود إلى بيتي النادي الأهلي في أي وقت، لذلك كنت أريد استكمال الاحتراف".

وكان رامي ربيعة تم تصعيده للفريق الأول في موسم (2011 - 2012) خلال فترة المدرب الأسبق عبد العزيز عبد الشافي.

ربيعة خاض تجربة احترافية في الملاعب البرتغالية حيث انتقل لصفوف سبورتنج لشبونة في موسم (2014 - 2015) قبل أن يعود للقلعة الحمراء في الموسم التالي.

وشارك صاحب الـ27 عامًا، مع الأهلي خلال الموسم الحالي في 22 مباراة بواقع 13 مباراة في الدوري و8 مباريات في دوري أبطال أفريقيا إلى جانب لقاء السوبر المصري أمام الزمالك.