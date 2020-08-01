محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
كشف مصدر مقرب من رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد الانجليزي المعار للأهلي، أنه يمتلك 3 عروض من أندية أوروبية، لكنه يصر في حالة العودة للقارة العجوز أن يكون من خلال أحد الدوريات الخمس الكبرى.
وقال المصدر - الذي تحفظ على ذكر اسمه - في تصريحاته لـ"الخليج 365": "رمضان صبحي يمتلك 3 عروض من أندية أوروبية، أحدهم بشكتاش التركي، والثاني أولمبياكوس اليوناني، أما الثالث فمن أحد الأندية الثلاثة الكبار في البرتغال، وجميعهم تحدثوا بشكل رسمي."
ويلعب رمضان صبحي مع الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري 2019-2020، ومن المفترض أن يعود بعد ذلك إلى هدرسفيلد، حيث يمتد عقده لموسمين مقبلين.
وتابع المصدر ذاته: "رمضان لا يرحب بالعروض التي وصلت له في الفترة الماضية، ويرغب في حالة العودة لأوروبا أن يكون من خلال أحد الدوريات الخمس الكبرى."
وبالسؤال عن حقيقة وجود اهتمام من أودينيزي الإيطالي باللاعب رد المصدر ذاته: "هذا الأمر مجرد شائعات صحفية ولم يحدث أي تواصل."
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر لـ"الخليج 365": رمضان يمتلك 3 عروض أوروبية لكنه يشترط الخمسة الكبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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