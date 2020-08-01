ميدو: قرار الفيفا انتصار للدولة المصرية على الفاسدين!

علق نجم منتخب مصر والزمالك السابق “أحمد حسام ميدو”، على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بشأن تمديد عمل اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم، مؤكدًا أنه أكبر انتصار للدولة المصرية على الفاسدين.

وقال ميدو عبر حسابه على تويتر: “مد الفيفا لعمل اللجنة الخماسية إلى 4 أشهر إضافية، مكسب وانتصار كبير للدولة المصرية التي حاربت من اجل ان يتم الدعوة لجمعية عمومية بالتصنيف الجديد وهو مايعني ان الانتخابات القادمة سيصوت فيها 95 ناديًا فقط وهو اكبر انتصار على الفاسدين الذين حاولوا جاهدين مع الفيفا أن يشارك في الانتخابات 225 ناديًا!!”.

وأضاف “قصر التصويت على 95 ناديًا هو اول خطوه للاصلاح وهو قرار استقتل البعض على عدم تنفيذه، الكرة المصرية تأخذ خطوات للامام نحو الاصلاح والدولة المصرية بقرار اليوم تثبت انها اقوى من اي شخص”.

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وواصل “95 ناديًا فقط معناه جمعية عمومية محترمة لن تختار عضوًا بدعوة عشاء، هذا معناه مجلس ادارة اتحاد قوي واشخاص يستحقون ادارة الكرة المصرية”.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” المد للجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم المصري بقيادة عمرو الجنايني، لمدة أربعة شهور إضافية، تنتهي في 30 نوفمبر المقبل لاستكمال ما بدأته من مهام.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، قد أعلن تشكيل لجنة خماسية في 20 أغسطس الماضي لإدارة شؤون الاتحاد المصري حتى 31 يوليو 2020 برئاسة عمرو الجنايني وجمال محمد علي نائبا للرئيس وعضوية كل من أحمد عبد الله ومحمد فضل وسحر عبد الحق.