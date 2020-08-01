رسميا..الفيفا يمدد فترة إدارة اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة المصري

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” مد فترة عمل للجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم المصري، لمدة أربعة شهور إضافية، تنتهي في 30 نوفمبر المقبل لاستكمال ما بدأته من مهام.

وكان الاتحاد الدولي قد أعلن عن تشكيل لجنة خماسية في 20 أغسطس 2019 لإدارة شئون الاتحاد المصري حتى 31 يوليو 2020 برئاسة عمرو الجنايني وجمال محمد علي نائبا للرئيس وعضوية كل من أحمد عبد الله ومحمد فضل وسحر عبد الحق.

وكشفت اللجنة الخماسية قبل عدة ايام عن تسوية أزمة شركة برزنتيشن سبورت “الراعي الرسمي لحقوق اتحاد الكرة”، بعد سلسلة من الاجتماعات بين الطرفين.

ولعل أبرز انجازات اللجنة خلال العام الفاط، إدخالها لتقنية الـVAR لمباريات الدوري المصري الممتاز وكأس مصر، بهدف رفع مستوى المسابقات المحلية من خلال مشروع طموح يستهدف تملك أحدث أجهزة وأدوات التقنية بعد ثلاث سنوات وفق سياسة التملك التأجيري.

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وتوصل مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم الى اتفاق مع شركة برزنتيشن، لتسويق خدمة تقنية VAR في مباريات المسابقات المحلية، وهو الاتفاق الذي من شأنه توفير التكلفة المالية للتقنية الحديثة.

فيما أكد رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصري “عمرو الجنايني”، أن الجمعية العمومية لمناقشة اللائحة الجديدة ستقام بحضور 95 ناديًا بعد قرار تقليص عدد الأعضاء وفقًا لشروط محددة، مؤكدًا إلى أنه لا علاقة بين الدعم المالي والتواجد بالجمعية العمومية لأنه سيدعم كل الأندية التى تمارس كرة القدم ولا يشترط أن تكون ضمن الجمعية العمومية.

وقال الجنايني إنه سيتم حسم مصير الدوري المصري الدرجة الثالثة والدرجة الرابعة بعد عيد الأضحى وأنه يرغب فى استكمال كل المسابقات حتى لا يظلم أحد وأنه لن يتخذ أي قرار يتم من خلاله إهدار حقوق أى ناد.