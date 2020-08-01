رياضة | تشكيل آرسنال المتوقع ضد تشيلسي في نهائي كأس إنجلترا

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر تشكيل آرسنال المتوقع ضد تشيلسي في نهائي كأس إنجلترا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه اليوم السبت نادى أرسنال نظيره تشيلسي فى نهائي كأس إنجلترا على ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة. وتذاع المباراة بين أرسنال أمام تشيلسي على قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث كأس الاتحاد الانجليزي فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي التشكيل المتوقع لنادى أرسنال لمواجهة تشيلسي فى نهائي كأس إنجلترا: Advertisements حراسة المرمي: مارتينيز. خط الدفاع: لويز، هولدينج، تريني، بيرلين. خط الوسط: تشاكا، سيبايوس، لوكاس توريرا. خط الهجوم: بيبي، لاكازيت، اوبامبيج.

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