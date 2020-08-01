رياضة | نجم بيراميدز يلمح بانتقاله إلى الزمالك

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم بيراميدز يلمح بانتقاله إلى الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة لنجم الفريق رجب بكار أثناء التدريبات وهو يحتفل على طريق "القوس والسهم" وهو شعار الزمالك الذي يعرفه الجميع.

وأكد مصدر مقرب من رجب بكار، الظهير الأيمن لبيراميدز، أنه طالب مسؤولي الزمالك بحسم موقفهم من ضمه في أسرع وقت ً

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وكشف مصدر أن نجم بيراميدز وقع للزمالك لمدة 4 مواسم، وينتظر اللاعب دخول مسئولي الأبيض في مفاوضات مع فريقه لحسم الأمور بشكل رسمي.

ويريد رجب بكار تحديد موقفه من قبل الزمالك، ليؤكد وجهته بشكل نهائى فى الموسم القادم.