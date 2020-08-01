رياضة | نجم بيراميدز يلمح بانتقاله إلى الزمالك

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم بيراميدز يلمح بانتقاله إلى الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نشرت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة لنجم الفريق رجب بكار أثناء التدريبات وهو يحتفل على طريق "القوس والسهم" وهو شعار الزمالك الذي يعرفه الجميع.
وأكد مصدر مقرب من رجب بكار، الظهير الأيمن لبيراميدز، أنه طالب مسؤولي الزمالك بحسم موقفهم من ضمه في أسرع وقت ً
وكشف مصدر أن نجم بيراميدز وقع للزمالك لمدة 4 مواسم، وينتظر اللاعب دخول مسئولي الأبيض في مفاوضات مع فريقه لحسم الأمور بشكل رسمي.
ويريد رجب بكار تحديد موقفه من قبل الزمالك، ليؤكد وجهته بشكل نهائى فى الموسم القادم.