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رياضة | باريس سان جيرمان يعبر ليون بركلات الترجيح ويتوج ببطولة كأس الرابطة الفرنسية

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كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يعبر ليون بركلات الترجيح ويتوج ببطولة كأس الرابطة الفرنسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

 

كتب: حقق نادى باريس سان جيرمان فوزا صعبا على حساب نظيره فريق ليون بركلات الترجيح بعد أن انتهت المباراة بين الفريقين فى الوقت الأصلي و الإضافي بالتعادل السلبي 0 / 0 على ملعب فرنسا الدولي بمدينة ليون.

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وشهدت المباراة أداء متوسط بين الفريقين وسط تألق كبير من حارس ليون لوبيز الذي أنقذ فريقه أكثر من مرة أمام هجوم الفريق الباريسي و دي ماريا وايكاردي لتذهب المباراة لركلات الحظ التي ابتسمت لصالح الفريق الباريسي.

وبعد التتويج ببطولة الكأس يستعد فريق باريس سان جيرمان لمواجهة أتالانتا الإيطالي هذا الشهر فى دور ربع نهائي بطولة .

بينما يواجه نادى ليون الفرنسي نظيره فريق يوفنتوس الإيطالي الاسبوع المقبل ضمن منافسات إياب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

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