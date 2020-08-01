رياضة | رامي ربيعة يسرد كواليس تصعيده للفريق الأول بالأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر رامي ربيعة يسرد كواليس تصعيده للفريق الأول بالأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كواليس تصعيده للفريق الأول بالنادي الأحمر.

ربيعة قال في تصريحات تلفزيوينة عبر قناة الأهلي :"تم إبلاغي من قبل الكابتن سمير كمونة بأنه تم تصعيدي للفريق الأول ولم أصدق".

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وأضاف :"محمد بركات أول من استقبلني في الفريق الأول وقال لي "إيه يا ابني اللي جابك هنا.. خليك مع الناشئين تحت".

وتابع :"راقبت اللاعبين الكبار لكي أتعلم منهم ما يقومون بفعله، ومعتز إينو وحسام عاشور كانا الأقرب لي ويقدمان النصائح لي".

وأتم :"أي لاعب ناشيء ينتظر فرصة تصعيده للفريق الأول خاصة وأن اللعب مع الفريق الأول مختلف تمامًا عن قطاع الناشئين".