رياضة | نجم الأهلي يكشف السبب وراء كثرة تعرضه للإصابة

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يكشف السبب وراء كثرة تعرضه للإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن كثرة تعرضه للإصابة يأتي بسبب مشاركته بشكل كبير في مرحلة الناشئين.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية الأهلي بأن السبب في كثرة تعرضه للإصابة هو مشاركته خلال مرحلة الناشئين مع أكثر من فريق.

وتابع بأن الأحمال الزائدة لم تظهر في وقت ما كنت في مرحلة الناشئين ولكن الأطباء أكدوا لي بأنني سأشعر بذلك عقب نهاية فترة النمو.

Advertisements

وأشار إلى أنه يعالج هذا الأمر من خلال الراحة السلبية أو الحصول على البروتينات الجديدة المتواجدة حاليا.

وأكمل عدم النوم بشكل جيد أيضا في مرحلة الناشئين بجانب أنني كنت أدرس في الثانوية العامة وكان من الصعب أن أنام بشكل كاف وهو ما يعد سببا أخر في إصابتي.

وأتم حديثه بأنه ليس مصابًا بإصابة مزمنة مثلما يُقال، وردي يكون دائما في الملعب، أما الإصابة المزمنة هي كثرة الإصابة في مكان واحد.