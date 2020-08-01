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رياضة | صراع إيموبيلي ورونالدو.. ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

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كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر صراع إيموبيلي ورونالدو.. ترتيب هدافي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

 

تلعب غدا السبت ١ أغسطس ٥ مباريات ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والختامية من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

 

وتعتبر أهم اللقاءات بين مباريات الغد من الدوري الإيطالي الممتاز مباراة يوفنتوس وروما ومباراة أتالانتا وإنتر ميلان ومباراة لاتسيو ونابولي.

 

وجاء جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإيطالي الممتاز كالآتي:

1- تشيرو إيموبلي 34 هدف.

2- 31 هدف.

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3- روميلو لوكاكو 23 هدف.

4- فرانشيسكو كابوتو 19 هدف.

5- جواو بيدرو 18 هدف.

6- لويس مورييل 18 هدف.

7- دوفان زاباتا 18 هدف.

8- أندريا بيلوتي 16 هدف.

9- جوسيب اليسيتش 15 هدف.

10- ايدين دزيكو 15 هدف.

 

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