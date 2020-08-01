رياضة | رامي ربيعة يحكي بدايته مع كرة القدم وكيف انتقل إلى الأهلي من السكة الحديد

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر رامي ربيعة يحكي بدايته مع كرة القدم وكيف انتقل إلى الأهلي من السكة الحديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه انضم إلى النادي الأحمر قادمًا من نادي من السكة الحديد، ووالدي قرر خوضي لاختبارات النادي الأحمر.

وأضاف ربيعة في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية الأهلي :"تم اختياري لفريق الناشئين بالنادي الأهلي، وكان متواجد الكابتن بدر رجب والكابتن أحمد ماهر، وبدأت في الدخول مع الفريق والنادي كان لا يعلم بأني مقيد على ذمة نادي السكة الحديد".

وتابع :"والدي فاجيء الكابتن بدر رجب بأنني مقيد في نادي السكة الحديد والكابتن بدر رجب رفض الدخول في مشاكل مع نادي السكة".

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وزاد :"والدي اتفق مع الكابتن بدر رجب على أن يقوم والدي بإبلاغ مسؤولو السكة الحديد بأنني رسبت في الصف الثالث الابتدائي من أجل عدم قيدي في قائمة الفريق تمهيدًا للانتقال إلى النادي الأهلي".

وواصل :"بعد فترة القيد ذهب والدي إلى نادي السكة الحديد وجد اسمي سقط من القائمة وبعدها انتقلت إلى النادي الأهلي وكنت سعيد للغاية".

وتابع :"أنا أهلاوي ووالدي علمني حب الأهلي، رغم أن مجاله غير كرة القدم على الإطلاق".

وأكمل حديثه :"كانت فرحة كبيرة بالنسبة لي الانضمام إلى النادي الأهلي، وكنا سعداء للغاية، ومنذ ذاك التوقيت ولم أخرج من النادي الأهلي إلا للاحتراف ثم عدت مرة أخرى".