رياضة | ليس أودينيزي الإيطالي.. فريق أوروبي عريق يدرس ضم رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر ليس أودينيزي الإيطالي.. فريق أوروبي عريق يدرس ضم رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مسئولو نادي لوكوموتيف موسكو الروسي، في مفاوضات قوية مع إدارة هيدرسفيلد الإنجليزي، بشأن التعاقد مع رمضان صبحي لاعب الفريق.

مصير رمضان صبحي في الميركاتو الصيفي

واستفسر مسئولو نادي لوكوموتيف موسكو الروسي، من إدارة هيدرسفيلد، عن سعر رمضان صبحي نجم هجوم الفريق الإنجليزي، المعار للأهلي حتى نهاية الموسم، تمهيداً لضمه بداية من الموسم المقبل.

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من جانبه أعلن مسؤولي هيدرسفيلد الإنجليزي، أنه يستعد لبيع اللاعب بشكل نهائي مستبعداً فكرة اعارته من جديد خاصة أن عقده مع الفريق متبقي فيه موسمين فقط.

الجدير بالذكر أن الأهلي تقدم، بعرض قيمته 2 ونصف مليون إسترليني لشراء رمضان صبحي وهو العرض الأعلى ماديًا حتى هذه اللحظة.

وتنتهى إعارة رمضان صبحي للأهلى نهاية الموسم الجارى على أن يعود بعدها لصفوف ناديه الأصلي هيدرسيفيلد الإنجليزي.