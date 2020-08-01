رياضة | ريال مدريد يخطط لضم خليفة فاران

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يخطط لضم خليفة فاران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد يواصل بحثه عن المواهب الصاعدة التي ينتظرها مستقبل واعد في كرة القدم وذلك بعد أن تغيرت سياسة النادي الملكي في السنوات الأخيرة.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن ريال مدريد يراقب عن كثب بنوا بدياشيلي موكيناي نجم دفاع موناكو الفرنسي والبالغ من العمر 19 عامًا.

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وأكدت الصحيفة الإسبانية أن النجم المدافع الشاب الملقب بفاران الجديد يسيل لعاب زين الدين زيدان، حيث أن النادي الملكي حريص جداً على التعاقد مع بدياشيلي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يرغب في التعاقد مع بدياشيلي ليكون المدافع الرابع في الفريق في الموسم المقبل بجانب رافائيل فاران وسيرجيو راموس وميليتاو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بدياشيلي هو من خريجي موناكو ويلعب مع الفريق الأول منذ عام 2018 وخاض مع الفريق 46 مباراة في جميع البطولات وسجل هدف وصنع هدف آخر.