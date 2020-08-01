رياضة | مدرب الأهلي السابق: الشناوي يسعى للحفاظ على حراسة مرمى منتخب مصر لـ 10 سنوات قادمة

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر مدرب الأهلي السابق: الشناوي يسعى للحفاظ على حراسة مرمى منتخب مصر لـ 10 سنوات قادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال طارق سليمان مدرب حراس مرمى فريق الأهلي السابق إن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يعمل جاهدا من أجل حماية عرين النادي الأحمر ومنتخب مصر لمدة 10 سنوات قادمة.

وأضاف سليمان في تصريحات تلفزيوينة عبر قناة النادي الأهلي بأن الشناوي يركز جيدًا منذ انضمامه إلى النادي الأهلي، ونجح في حجز مكان أساسي له في تشكيل الفريق بعد المجهود الكبير الذي بذله.

Advertisements

وتابع بأن الشناوي يؤدي التدريبات بشكل قوي ويركز جيدًا في تدريباته ويعرف جيدا ما يُطلب منه وما له وما عليه وحريض على أن يكون دائما الحارس رقم 1 .

وأشار إلى أن تمديد الشناوي لتعاقده مع النادي الأهلي يعد أمرًا رائعًا فسيمنحه تركيز أكبر في الفترة المقبلة، كما أنه يعلم بأن النادي لن يرفض احترافه حال تلقيه عرضا مميزًا.

وأكمل حديثه بأن حراسة مرمى منتخب مصر على مدار التاريخ تكون من النادي الأهلي باستثناء بعض الفترات.