رياضة | إنتر ميلان يرصد 260 مليون يورو للتعاقد مع ميسي

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يرصد 260 مليون يورو للتعاقد مع ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر ميلان الإيطالي يخطط للتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني في نهاية الموسم المقبل في صفقة مجانية.

وألمحت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية أن عقد ميسي مع النادي الكتالوني ينتهي في صيف 2021 وكان البرغوث الأرجنتيني قد جمد مفاوضات تجديد عقده مع البرسا بسبب عدم رضاه عن وضع النادي رياضياً وإدارياً.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن إنتر ميلان يخطط لتقديم عرضًا لميسي تبلغ قيمته 260 مليون يورو بعقد يمتد 4 مواسم.

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وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن هذا العقد سيمنح ميسي راتباً سنويًا يبلغ قدره 50 مليون يورو صافٍ مما يجعله يتجاوز راتب كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي والذي يبلغ 31 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن ليونيل ميسي يلعب مع برشلونة منذ عام 2005 وخاض مع الفريق الكتالوني

729 مباراة في جميع البطولات حتى الآن وسجل 633 هدفًا وصنع 285 هدف آخرين.