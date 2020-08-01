رياضة | السعيد في الصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري قبل استئنافه

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر السعيد في الصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري قبل استئنافه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتل عبدالله السعيد صانع ألعاب نادى بيراميدز صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز، والذي يقترب من العودة بعد فترة التوقف الطويلة بسبب فيروس كورونا.

وتوقفت كل الأنشطة الرياضية في مصر، مطلع شهر مارس الماضي، بسبب الأحداث الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يعود الدوري المصري من جديد يوم الخميس السادس من أغسطس المقبل بلقاء يجمع بين فريقي الزمالك والمصري.

وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري كالتالي:

عبد الله السعيد، لاعب بيراميدز، 12 هدفًا.

محمد شريف، لاعب إنبي، 9 أهداف.

وليد سليمان، لاعب الأهلي، 6 أهداف.

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سيف الدين الجزيري، لاعب المقاولون العرب، 6 أهداف.

حسام حسن، لاعب سموحة، 6 أهداف.

حسين الشحات، لاعب الأهلي، 5 أهداف.

مصطفى محمد، لاعب الزمالك، 5 أهداف.

أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، 5 أهداف.

محمد سالم، لاعب المقاولون العرب، 5 أهداف.

رمضان صبحي، لاعب الأهلي، 4 أهداف.