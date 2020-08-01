رياضة | السعيد في الصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري قبل استئنافه

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر السعيد في الصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري قبل استئنافه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يحتل عبدالله السعيد صانع ألعاب نادى بيراميدز صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز، والذي يقترب من العودة بعد فترة التوقف الطويلة بسبب فيروس كورونا.
وتوقفت كل الأنشطة الرياضية في مصر، مطلع شهر مارس الماضي، بسبب الأحداث الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.
ومن المقرر أن يعود الدوري المصري من جديد يوم الخميس السادس من أغسطس المقبل بلقاء يجمع بين فريقي الزمالك والمصري.
وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري كالتالي:
عبد الله السعيد، لاعب بيراميدز، 12 هدفًا.
محمد شريف، لاعب إنبي، 9 أهداف.
وليد سليمان، لاعب الأهلي، 6 أهداف.
سيف الدين الجزيري، لاعب المقاولون العرب، 6 أهداف.
حسام حسن، لاعب سموحة، 6 أهداف.
حسين الشحات، لاعب الأهلي، 5 أهداف.
مصطفى محمد، لاعب الزمالك، 5 أهداف.
أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، 5 أهداف.
محمد سالم، لاعب المقاولون العرب، 5 أهداف.
رمضان صبحي، لاعب الأهلي، 4 أهداف.