رياضة | يوفنتوس يعلن قيادة بيرلو لفريق الشباب

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يعلن قيادة بيرلو لفريق الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن يوفنتوس الإيطالي عن عودة نجمه السابق الإيطالي أندريا بيرلو وذلك عقب 5 سنوات من رحيله عن صفوف السيدة العجوز لقيادة فريق تحت 23 عامًا.

وقال النادي في بيان له عبر شبكة الإنترنت:"يمثل اليوم بداية مغامرة جديدة لأندريا بيرلو ويوفنتوس الذان يعودان للعمل معًا بعد خمس سنوات، بيرلو سيقود تدريب فريق يوفنتوس تحت 23 عامًا".

وأضاف النادي:"من المايسترو ... إلى المدرب! في صيف عام 2015، قال بيرلو وداعًا ليوفنتوس بعد أربعة مواسم، حيث افتخر بسجل مذهل مع البيانكونيري: أربع بطولان دوري وبطولة واحدة كأس إيطاليا وبطولتين كأس السوبر الإيطالي".

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وتابع النادي بيانه:"لقد كانت قصة مليئة بالعديد من الأحجار الكريمة: أهداف حاسمة وتمريرات حريرية ورؤية للعب لا مثيل لها كما أن هناك خبرته مع المنتخب الإيطالي عام 2006 والتي شهدت تتويجه بطلاً للعالم".

وواصل النادي بيانه:"خبرته سينقلها للاعبين تحت 23 عامًا وهو مشروع صغير وفي نمو مستمر هذا العام، وفي عامه الثاني من العمل أدى إلى نتيجة أولية وتاريخية وهو الفوز بكأس إيطاليا".

واختتم النادي بيانه قائلاً:" بيرلو ... هناك تحدٍ جديد ينتظرك الآن، كما أن عودتك يمكن أن تجعل مشجعي يوفنتوس سعداء جداً، أهلا بك من جديد".