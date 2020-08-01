شكرا لقرائتكم خبر عن رامي ربيعة يكشف عن سر غريب وراء تكرار إصاباته مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف رامي ربيعة، نجم خط دفاع الأهلي ومنتخب مصر، عن الأسباب الحقيقية وراء كثرة اصاباته العضلية خلال مشواره مع النادي.
وقال ربيعة خلال تصريحات لقناة الأهلي: «كنت أنال إعجاب جميع مدربي فرق الشباب والناشئين في النادي الأهلي، ولذلك استُهلكت كثيراً بالمشاركة في جميع مباريات شتى المراحل العمرية في النادي».
وأضاف: «هذا هو السبب الحقيقي لكثرة إصاباتي، حدث لي استهلاك عضلي على مدار السنوات، فكنت أخوض مباراتين أو أكثر خلال فترة الناشئين».
وأكمل: «لا أعاني من إصابة مزمنة كما يدعي البعض، وربما يردد الكثيرون هذا الخبر لعدم درايتهم بالأمر».
وأنهى تصريحاته: «الاستهلاك العضلي هو سبب من ضمن الأسباب لتعدد إصاباتي ولكنها أقدار الله أولاً وأخيراً».
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الوضع في مصر
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اصابات
94,078
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تعافي
39,638
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وفيات
4,805
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