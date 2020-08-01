شكرا لقرائتكم خبر عن رامي ربيعة: تعمدت الغياب عن السكة لمدة عام من أجل ‏الانضمام للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رامي ربيعة، مدافع فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، أنه تعمد الغياب عن صفوف فريقه السكة الحديد وهو في مرحلة الناشئين من أجل أن يسقط اسمه من سجل اللاعبين، ومن ثم الانضمام للأهلي.

وروى ربيعة قصة انضمامه للأهلي خلال تصريحات على شاشة قناة النادي: «الكابتن بدر رجب أبلغ والدي ضرورة سقوط إسمي من سجلات ناشئي السكة الحديد كي أتمكن من الانضمام لناشئي الأهلي، فامتنعت عن الحضور لمدة عام وبالفعل لم يتم قيدي في السكة الحديد».

وأكد بدر رجب في مداخلة هاتفية خلال حلول ربيعة ضيفاً على شاشة قناة الأهلي: «أنا من اكتشفت رامي ربيعة ودربته على مدار سنين طويلة في صفوف الناشئين بالنادي، وأطلقت عليه راميلوف، لأن أدائه القوي كان يذكرني بطريقة لعب أندية ومنتخبات روسيا».