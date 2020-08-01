شكرا لقرائتكم طارق سليمان: محمد الشناوى "نمبر وان" في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي السابق إن محمد الشناوي حارس القلعة الحمراء يتميز بالقدرات الفنية العالية والطموح الكبير.

أضاف طارق سليمان في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي :"محمد الشناوي يسير بشكل جيد جدًا مع الأهلي، وأصبح رقم واحد في مصر، والأهلي فارق عن منافسيه، والشناوي له بصمة كبيرة في المباريات".

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تابع سليمان: " الشناوي طموحه أن يكون حارس مرمى مصر والأهلي لفترة تصل إلى 10 سنوات، وهو يمتلك الموهبة ويركز بشدة مع الفريق الأحمر وتمديد عقده شيء جيد وبداخله يقين أن الأهلي لن يتأخر إذا تلقى اللاعب عرضًا احترافيًا بليق باسمه واسم القلعة الحمراء، وهناك عدة أمثلة على هذا الأمر".

وواصل : "هو لديه طموح بالمشاركة في نسخة كأس العالم المقبلة مع منتخب مصر والفوز بدوري أبطال إفريقيا، وأتمنى لـ علي لطفي وأحمد طارق سليمان ومصطفى شوبير كل التوفيق".

واختتم :"حراسة مرمى الأهلي دائما أكثر من 90% أو 99% يكونوا هم حراس منتخب مصر، وهذا شاهدنه كثيرًا من قبل، والفترة الاستثنائية الوحيدة هي عندما كان نادر السيد من الزمالك حارسًا للفراعنة".