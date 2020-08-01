شكرا لقرائتكم رامى ربيعة: لا أعانى من إصابة مزمنة وبركات أزال رهبتى من الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف رامى ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى حقيقة ما أثير عنه خلال الفترة الماضية بشأن معاناته من إصابة مزمنة تسبب في ابتعاده دائما عن التشكيلة الأساسية للقلعة الحمراء.

أضاف ربيعة في تصريحات لقناة الأهلى:" ليس عندى إصابة مزمنة كما أثير عنى خلال الفترة الماضية ولعبت لثلاثة فرق مختلفة في ناشئي الأهلي وأنا سني 13 عامًا وهو سبب في تكرار الإصابات حاليًا ، لقد استهلكت".

تابع مدافع الأهلى:" ذهبت لاختبارات الأهلي وأنا مقيد في السكة الحديد ونجحت ولكن مسؤولي الأهلي رفضوا ضمي بسبب قيدي واضطررت للتوقف عن ممارسة الكرة سنة حتي يسقط قيدي وانتقل للأهلي".

وتحدث ربيعة عن حوار دار بينه وبين محمد بركات وقت قدومه للأهلى قائلا:" بركات مازحنى وقالى ايه اللى جابك هنا ارجع تانى للناشئين يابنى" مختتما:" بركات ساعدنى في التخلي عن رهبة الأهلى وغرفة خلع الملابس".

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