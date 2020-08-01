أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 31 / 7 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 31 / 7 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يُجهّز التماسا جديدا لتخفيف عقوبة كهربا للمرة الثانية

الأهلي يُجهّز التماسا جديدا لتخفيف عقوبة كهربا للمرة الثانية

تُجهّز إدارة النادي الأهلي التماسًا بهدف تقديمه لاتحاد الكرة عقب إجازة عيد الأضحى المُبارك بهدف تخفيف عقوبة محمود كهربا، لاعب الأحمر حيث تقوم إدارة النادي بدراسة الموقف والاستعداد لتقديم التماس لتخفيف العقوبة التي سبق ووقعتها لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم بإيقاف اللاعب حتى نهاية الموسم الجاري، قبل أن يتم تخفيض العقوبة إلى 10 مباريات فقط بسبب أحداث السوبر المصري قبل عدة أشهر في الإمارات.

تعرف على طريقة سداد الأهلي "رعاية" حسين الشحات للشرقية للدخان

يدفع مسئولو الأهلي مستحقات حق رعاية حسين الشحات نجم الفريق لنادي الشرقية للدخان على مدار 12 شهرًا، بناءً على الاتفاق الذي دار بين إدارة الناديين، كما أتفق الجانبان على عقد اتفاقية توأمة وبحث سبل التعاون خلال الفترة المقبلة، خاصة على مستوى قطاعات الناشئين، ومنح مسئولو الأهلي الشيكات الخاصة بحق رعاية لاعبه حسين الشحات لنادي الشرقية للدخان، بعد صدور قرار من مجلس الإدارة بدفع المبلغ، بناء على طلب نادي الشرقية للدخان والذي طالب بحقه في رعاية الجناح الدولي، بعد أن لعب الشحات لصفوف النادي لمدة موسم واحد خلال مرحلة الناشئين، واستلم مسئولو الشرقية للدخان الشيكات، والتي تبلغ قيمتها مليون و160 ألف جنيه في إطار احترام إدارة النادي الأهلي للوائح والقوانين.