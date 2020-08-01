شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يطالب اتحاد الكرة بتحمل جزء من إيجار ملعب برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب مجلس إدارة النادى المصرى، من اتحاد الكرة تحمل جزء من ايجار ملعب برج العرب بالإسكندرية بعد إعلان الجبلاية إقامة مباريات النادى البورسعيدى على استاد برج العرب فى الدور الثانى الذى سيتم استئنافه يوم 6 أغسطس المقبل، حيث يبلغ إيجار الملعب فى المباراة الواحدة 120 ألف جنيه فى الوقت الذى يمر فيه النادى البورسعيدى بأزمة مالية كبيرة.

فى شأن مختلف، أكد عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي المصري البورسعيدي، أن النادي لم يتلق أي عروض من الزمالك للتعاقد بشكل رسمي مع كريم العراقي الظهير الأيمن للفريق، أو محمود وادي مهاجم المصري، وقال السقا في تصريحات إذاعية: "لم يصلنا أي عروض رسمية للتعاقد مع كريم العراقي أو محمود وادي كما يتردد".

وأضاف، "كريم العراقي لم يطلب 3 ملايين جنيه لتمديد عقده، وعقدنا جلسة معه قبل شهر، لتجديد عقده بعد تألقه مع الفريق ومنتخب مصر الأوليمبي.. واتفقنا مع كريم العراقي على تمديد العقد، وسيكون ضمن الفئة الأولى، وهو أحد أبناء النادي المصري".

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وأضاف:" أتمنى أن نقدم مستوى مميزا في بطولة الدوري، ونحقق مركز متقدم يليق بالمصري، نعاني من أزمة مالية، مثل باقي الأندية الشعبية في مصر، ونخوض المباريات في ملعب برج العرب، كان من المفترض اللعب في السويس".

وتابع السقا:" التكلفة المالية جعلتنا نختار برج العرب، ونحترم قرارات الدولة والجهات الأمنية في اللعب بأي استاد، خلال الفترة المقبلة، وخزينة النادي تتكبد مبالغ مالية كبيرة، انفقنا مبالغ رهيبة خلال الفترة الماضية من أجل تجهيز المصري لمباريات الدوري".