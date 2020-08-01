7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 31 / 7 / 2020 فى مقدمتها، "فيفا" عن لائحة اتحاد الكرة القديمة: "عنصرية وتمنع الوجوه الجديدة"
الأهلي يُجهّز التماسا جديدا لتخفيف عقوبة كهربا للمرة الثانية
تُجهّز إدارة النادي الأهلي التماسًا بهدف تقديمه لاتحاد الكرة عقب إجازة عيد الأضحى المُبارك بهدف تخفيف عقوبة محمود كهربا، لاعب الأحمر حيث تقوم إدارة النادي بدراسة الموقف والاستعداد لتقديم التماس لتخفيف العقوبة التي سبق ووقعتها لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم بإيقاف اللاعب حتى نهاية الموسم الجاري، قبل أن يتم تخفيض العقوبة إلى 10 مباريات فقط بسبب أحداث السوبر المصري قبل عدة أشهر في الإمارات.
تعرف على طريقة سداد الأهلي "رعاية" حسين الشحات للشرقية للدخان
يدفع مسئولو الأهلي مستحقات حق رعاية حسين الشحات نجم الفريق لنادي الشرقية للدخان على مدار 12 شهرًا، بناءً على الاتفاق الذي دار بين إدارة الناديين، كما أتفق الجانبان على عقد اتفاقية توأمة وبحث سبل التعاون خلال الفترة المقبلة، خاصة على مستوى قطاعات الناشئين، ومنح مسئولو الأهلي الشيكات الخاصة بحق رعاية لاعبه حسين الشحات لنادي الشرقية للدخان، بعد صدور قرار من مجلس الإدارة بدفع المبلغ، بناء على طلب نادي الشرقية للدخان والذي طالب بحقه في رعاية الجناح الدولي، بعد أن لعب الشحات لصفوف النادي لمدة موسم واحد خلال مرحلة الناشئين، واستلم مسئولو الشرقية للدخان الشيكات، والتي تبلغ قيمتها مليون و160 ألف جنيه في إطار احترام إدارة النادي الأهلي للوائح والقوانين.
"فيفا" عن لائحة اتحاد الكرة القديمة: "عنصرية وتمنع الوجوه الجديدة"
تمسك مندوبو الاتحاد الدولى لكرة القدم، بتعديل لائحة النظام الأساسى لاتحاد الكرة ورفضوا فكرة البقاء على اللائحة القديمة فى ظل صعوبة إقامة جمعية عمومية غير عادية بسبب منع التجمعات على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد، وكشف مصدر باتحاد الكرة عن أن مندوبى "فيفا" بعد الاطلاع على لائحة اتحاد الكرة الحالية، وصفوها بالعنصرية وتفضيل بعض الأندية على البعض الآخر.
3 مهام للجنة الخماسية بعد قرار فيفا بالمد حتى نوفمبر المقبل
تضمن الخطاب الذى وصل اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قرارا بمد عمل اللجنة لمدة 4 أشهر، وقال مصدر مسئول باتحاد الكرة إن "فيفا" أرسل خطابًا رسميًا بمد عمل حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل.
الأهلى يبحث مع أزارو مستقبله بعد فسخ إعارته للاتفاق السعودى
يتواصل مسئولو النادى الأهلى مع المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق الذى انتهت إعارته مؤخراً للاتفاق السعودى بهدف الترتيب معه بشأن عودة اللاعب للقاهرة وحسم موقفه من المشاركة فى تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة، ويتطلع مسئولو القلعة الحمراء للتفاوض مع المهاجم المغربى ووكيل أعماله من أجل الاتفاق على مستقبله الكروى بعد انتهاء التجربة السعودية وكذلك حسم موقفه من المشاركة في التدريبات.
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