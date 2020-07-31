شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سليمان: محمد الشناوي حارس مصر الأول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الأهلي السابق، أن محمد الشناوي، حارس العرين الأحمر يتفوق على الجميع في الوقت الحالي.
وأضاف سليمان خلال تصريحات تليفزيونية: «الشناوي هو حارس مصر الأول خلال المواسم الماضية وحتى الاّن».
وأكمل: «دائماً ما يكون حارس الأهلي هو الحارس الأساسي لمنتخب مصر الأول في وجود عمالقة مثل اكرامي الشحات وثابت البطل وعصام الحضري».
وواصل سليمان تصريحاته مؤكداً أن محمد الشناوي حارس موهوب، وقدم مستويات فنية مميزة منحته المشاركة أساسياً في مونديال روسيا مع منتخب مصر.
وأنهى تصريحاته مبدياً سعادته بتجديد الأهلي عقده مع الشناوي، مشيراً إلى أن ذلك يمنح المزيد من الاستقرار الفني للاعب ويزيد من تركيزه في حراسة العرين الأحمر.
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