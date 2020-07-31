شكرا لقرائتكم خبر عن ‏«يعرف قيمة الأهلي ويسير على خطى جوزيه».. وائل جمعة يعدد ‏مميزات فايلر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد وائل جمعة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، بالمستوى الفني الذي يقدمه فريق الكرة بالنادي الأحمر، في ولاية السويسري رينيه فايلر. وقال جمعة في تصريحات لقناة الأهلي: «فايلر يثير بخطى ثابتة مع الأهلي، ومدير فني يمتلك مرونة تكتيكية في طرق اللعب المختلفة أمام المنافسين». وواصل الصخرة في وصف مزايا فايلر قائلاً: «فايلر يتعامل بشكل رائع مع اللاعبين على المستوى النفسي وأرى ذلك أهم من النواحي الفنية». وأكمل: «شخصية فايلر تناسب النادي الأهلي، وهو طموح يرغب في تحقيق الألقاب وليس الفرحة بفوز في مباريات محلية مثلما كان حال من سبقوه في تدريب النادي الأحمر». وأتم تصريحاته: «فايلر مدرب يعرف قيمة وقدر النادي الأهلي وأراه يسير على خطى البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني التاريخي للنادي». Advertisements الوضع في مصر

اصابات 94,078

تعافي 39,638

وفيات 4,805

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