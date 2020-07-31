شكرا لقرائتكم خبر عن «ميدو» يعلق على قرار «فيفا» بمد فترة اللجنة الخماسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

علق أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومدرب المقاصة السابق، على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بتمديد فترة عمل اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصري.

وكان فيفا قد أصدر قرارًا رسميًا بتمديد مدة اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة الجبلاية حتى نهاية نوفمبر المقبل.

وقال ميدو في تغريدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مد الفيفا للجنة الخماسية لأربعة أشهر هو انتصار كبير للدولة المصرية، التي حاربت من أجل أن يتم الدعوة لجمعية عمومية بالتصنيف الجديد».

وأكمل: «وهو ما يعني أن الانتخابات المقبلة سيصوت فيها 95 ناديًا فقط، وهو أكبر انتصار على الفاسدين الذين حاولوا جاهدين مع الفيفا أن يشارك في الانتخابات 225 ناديًا».

وأردف: «قصر التصويت على تلك الأندية هو أول خطوة للإصلاح، وهو قرار استقتل البعض على عدم تنفيذه!».

وواصل: «الكرة المصرية تأخذ خطوات للأمام نحو الإصلاح، والدولة المصرية بقرار اليوم تثبت أنها أقوى من أي شخص!».

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وتابع: «95 ناديًا معناه جمعية عمومية محترمة مش هتختار عضو (بعشوة ولا بياته)، وهذا معناه مجلس إدارة اتحاد قوي وأشخاص يستحقوا إدارة الكرة المصرية».