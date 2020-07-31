شكرا لقرائتكم أحمد السيد: رفضت الزمالك مرتين وحسام عاشور أخطأ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد السيد نجم الأهلى الأسبق إنه لم يتحدث مع حسام عاشور منذ أزمته مع الأحمر موضحا أن الأهلى لا يستحق أن يتحدث عنه بطريقة أو أخري" مضيفا:" الكلام يكون في الغرف المغلقة وليس في العلن، وطوال عمرنا في الأهلي المشاكل تحدث في التدريبات ولا تخرج للإعلام، ولم نعتاد مهاجمة النادي عبر السوشيال ميديا".

تابع السيد في تصريحات لقناة أون سبورت: "عندما رحلت عن الأهلي لم أتحدث عن النادي بأي شر، لأنه أعطى لي الكثير وصنع اسمي وشهرتي، واستفدت منه ماديًا وإعلاميًا وحسام عاشور خانه التعبير في الفيديو الذي نشره، هو من الشخصيات المحترمة، وهو يحاول حاليًا يعتذر لمجلس الإدارة، وأتمنى أن بقبل المجلس الاعتذار".

وأوضح: "تعلمت من جوزيه الكثير وكنت فتاه المدلل، وكان يقول عني إنني مريح وأنفذ ما يريده، وكان يرى أنني مظلوم إعلاميًا فكان يتعامل معي نفسيًا بشكل جيد وفترتى مع مانويل جوزيه في الولاية الثانية، أفضل فترة لي في حياتي، وحققت 26 بطولة خلال مشواري".

وتحدث أحمد السيد عن مفاوضات الزمالك "كنت على وشك التوقيع لنادي الزمالك عن طريق أسامة حسن في عام 2006 وعقدي في الأهلي كان قريبًا من الانتهاء، وكان هناك خلاف مادي بشأن تجديد عقدي".

وتابع: "تحدث معي أسامة حسن، وأبلغني أن ممدوح عباس رئيس الزمالك يريد الجلوس معي في مكتبه، وتمت المقابلة، وأبلغني أنه يريد التعاقد معي وأبلغته أنني سأصلي استخارة وأبلغه، وفور نزولي من مكتبه رفضت هذا الأمر تلك كانت المرة الأولى، والثانية كانت عبر إبراهيم يوسف عضو مجلس الزمالك الأسبق، ولكن ردي عليه كان أنني سعيدا في الأهلي".

وواصل: "واقعة طردي في مباراة الأهلي والزمالك عام 2004 أمام حسام حسن الأسوأ في حياتي ولم أقصد هذا وقتها وأشار مدافع الأهلي الأسبق: "رحيلي من القلعة الحمراء هو أسوأ شىء في حياتي لأني بعيد عن بيتي، وكنت اعتدت على الذهاب يوميًا للتدريب، وحدث هذا بسبب رؤية فنية من حسام البدري مدرب الأحمر وقتها".

واستطرد: "كنت أتواصل مع خالد بيبو، وعرض عليّ منصب مدير فرع أكاديمية للأهلي، وأنني من الأسماء المرشحة، ولكن جاءت أزمة كورونا أوقفت الأمر".واختتم: "كارليس بويول مدافع برشلونة المعتزل هو مثلي الأعلي في كرة القدم".

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