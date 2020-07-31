شكرا لقرائتكم الزمالك يتواصل مع بن شرقي وأوناجم لمعرفة الموعد النهائي لوصولهما القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجري مسئولو نادي الزمالك عدة اتصالات اليوم مع الثنائي المغربي اشرف بن شرقي ومحمد اوناجم المحترفان في الزمالك، لمعرفة الموعد النهائي لوصولهما للقاهرة بعدما تعذر وصولهما امس وفقا لما اعلنه مسئولو الزمالك.. وطلب مسئولو الزمالك من الثنائي سرعة الوصول للقاهرة والانتظام في معسكر الفريق المقرر له غدا استعدادا لاستئناف الدوري حيث يواجه الزمالك نظيره المصري يوم 6 اغسطس المقبل ضمن مؤجلات الجولة الـ 14 للدوري.

من ناحية أخري ، قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقياده الفرنسي باتريس كارتيرون دخول اللاعبين في معسكر مغلق بأحد فنادق مدينة برج العرب بالإسكندرية اعتبارًا من غدا السبت وذلك حتى عودة بطولة الدوري الممتاز في بدايات الشهر المقبل.

Advertisements

في سياق متصل، اكتفى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بالمباريات الودية الخمس التي خاضها الفريق خلال معسكري برج العرب الأول والثاني حتى الآن استعدادًا لاستئناف المباريات الرسمية وأولها الدوري الممتاز الشهر المقبل.

وواجه الزمالك كل من سموحة وبيراميدز ووادي دجلة وطنطا وأخيرًا طلائع الجيش في إطار استعداداته لاستئناف النشاط الرياضي بعد توقفه أربعة أشهر بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

ويستعد الزمالك لاستئناف مشواره فى بطولة الدورى الممتاز، الذى تم تعليقه منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث سيكون أمام الأبيض مباراة مهمة فى افتتاح منافسات المسابقة المحلية عقب استئنافها، أمام المصرى البورسعيدى، يوم 6 أغسطس المقبل، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة عشر من الدورى الممتاز، بالإضافة إلى استعداداته لخوض مواجهته المرتقبة أمام الرجاء البيضاوى المغربى فى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، لذا حرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، على تجهيز لاعبيه جيدًا خلال فترة التوقف الأخيرة استعدادا للمرحلة المقبلة.