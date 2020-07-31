شكرا لقرائتكم وائل جمعة: الأهلى لا يعرف إلا البطولات والاستسلام مش موجود في قاموسه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال وائل جمعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى الأسبق إن ثقافة جمهور القلعة الحمراء لا تقبل إلا بفوز فريقها بالحماس والرغبة مؤكدا أن هذا شعار اللاعبين الذى تربوا عليه فضلا عن القتال حتى آخر لحظة في الملعب.

أكد مداف الأهلى الأسبق خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى إن النادى الأحمر لا يقبل إلا بالفوز وعدم الاستسلام للهزيمة لافتا إن هذا المبادئ أكثر ما يميز النادى الأحمر عن الآخرين.

وقيم جمعة مستوى فايلر المدير الفني مع الأهلى قائلا:" فايلر يحمل مسئولية الأهلى وهو ليس من المدربين التي تفرح بالفوز بمبارة لأنه يعلم أن الأهلى يبحث عن البطولات" مضيفا:" فايلر يسير بخطى ثابتة ويعلم قيمة وقدر النادى الأهلى".

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تابع جمعة:" علاقة فايلر مع اللاعبين جيدة ويحبونه وهومرن في طرق لعبه وعنده رزانة حتى في التعامل مع الإعلام " لافتا :" مانويل جوزيه صنع إنجازات الأهلى بشخصيته مع اللاعبين وفايلر يسير على طريقه في النجاح".