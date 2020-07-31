شكرا لقرائتكم المصرى البورسعيدي يطالب اتحاد الكرة بتحمل جزء من إيجار ملعب برج العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب مجلس إدارة النادى المصرى، من اتحاد الكرة تحمل جزء من ايجار ملعب برج العرب بالإسكندرية بعد اعلان الجبلاية إقامة مباريات النادى البورسعيدى على ستاد برج العرب فى الدور الثانى الذى سيتم استئنافه يوم 6 اغسطس المقبل، حيث يبلغ ايجار الملعب فى المباراة الواحدة 120 الف جنيه فى الوقت الذى يمر فيه النادى البورسعيدى بأزمة مالية كبيرة.

فى شأن مختلف، أكد عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي المصري البورسعيدي، أن النادي لم يتلقى أي عروض من الزمالك للتعاقد بشكل رسمي مع كريم العراقي الظهير الأيمن للفريق، أو محمود وادي مهاجم المصري، وقال السقا في تصريحات إذاعية: "لم يصلنا أي عروض رسمية للتعاقد مع كريم العراقي أو محمود وادي كما يتردد".

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وأضاف، "كريم العراقي لم يطلب 3 مليون جنيه لتمديد عقده، ووعقدنا جلسة معه قبل شهر، لتجديد عقده بعد تألقه مع الفريق ومنتخب مصر الأوليمبي.. واتفقنا مع كريم العراقي علي تمديد العقد، وسيكون ضمن الفئة الأولي، وهو أحد أبناء النادي المصري".

وأضاف:" أتمنى أن نقدم مستوي مميز في بطولة الدوري، ونحقق مركز متقدم يليق بالمصري، نعاني من أزمة مالية، مثل باقي الأندية الشعبية في مصر، ونخوض المباريات في ملعب برج العرب، كان من المفترض اللعب في السويس".

وتابع السقا:" التكلفة المالية جعلتنا نختار برج العرب، ونحترم قرارات الدولة والجهات الأمنية في اللعب بأي استاد، خلال الفترة المقبلة، وخزينة النادي تتكبد مبالغ مالية كبيرة، انفقنا مبالغ رهيبة خلال الفترة الماضية من أجل تجهيز المصري لمباريات الدوري".