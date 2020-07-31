غنابري يقود بايرن للفوز على مرسيليا وديا

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ميونخ: قاد سيرج غنابري فريقه بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم للفوز على مرسيليا الفرنسي بهدف دون مقابل في مباراة ودّية ضمن اطار استعداد الاول لاستئناف منافسات دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.
وسجّل غنابري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 19 بعدما مرر له النمسوي دافيد ألابا الكرة عند حدود منطقة الجزاء، فتقدم بها مخادعا الإسباني الفارو غونزاليس والحارس ستيف مانداندا وسدد بيسراه في الجهة اليمنى.
فاز ذهاباً
ويستضيف بايرن السبت المقبل تشلي الإنكليزي في إياب الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال، علما أنه فاز ذهابا على أرض ستامفورد بريدج بثلاثية نظيفة، في شباط/فبراير الماضي قبيل تعليق المنافسات نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.
ويضع الفريق البافاري نصب عينيه الفوز باللقب الأوروبي البعيد عن خزائنه منذ عام 2013، بعد تتويجه بلقبي الدوري والكأس المحليين.
في المقابل يستعد مرسيليا لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الفرنسي في 23 آب/ اغسطس المقبل، بعدما أدى "كوفيد-19" إلى انهاء مبكر للموسم المنصرم وتتويج باريس سان جرمان باللقب.
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