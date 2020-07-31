شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: الأهلى لا يعرف إلا البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وائل جمعة لاعب الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق أن ثقافة جمهور القلعة الحمراء لا تقبل إلا بفوز فريقها بالحماس والرغبة مؤكدًا أن هذا شعار اللاعبين الذين تربوا عليه فضلاً عن القتال حتى آخر لحظة في الملعب، وأكد مدافع الأهلى الأسبق خلال تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلى أن النادى الأحمر لا يقبل إلا بالفوز وعدم الاستسلام للهزيمة لافتًا إلى أن هذا المبادئ أكثر ما يميز النادى الأحمر عن الآخرين.

وقيم جمعة مستوى فايلر المدير الفني مع الأهلى قائلا: "يحمل مسئولية الأهلى وهو ليس من المدربين الذين يفرحون بالفوز بمباراة لأنه يعلم أن الأهلى يبحث عن البطولات" مضيفًا: "فايلر يسير بخطى ثابتة ويعلم قيمة وقدر النادى الأهلى".

تابع جمعة: "علاقة فايلر مع اللاعبين جيدة ويحبونه وهو مرن في طرق لعبه وعنده رذانة حتى في التعامل مع الإعلام" لافتًا: "مانويل جوزيه صنع إنجازات الأهلى بشخصيته مع اللاعبين وفايلر يسير على طريقه في النجاح".

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من ناحية أخري يدفع مسئولو الأهلي مستحقات حق رعاية حسين الشحات نجم الفريق لنادي الشرقية للدخان على مدار 12 شهرًا، بناءً على الاتفاق الذي دار بين إدارة الناديين، كما أتفق الجانبان على عقد اتفاقية توأمة وبحث سبل التعاون خلال الفترة المقبلة، خاصة على مستوى قطاعات الناشئين، ومنح مسئولو الأهلي الشيكات الخاصة بحق رعاية لاعبه حسين الشحات لنادي الشرقية للدخان، بعد صدور قرار من مجلس الإدارة بدفع المبلغ، بناء على طلب نادي الشرقية للدخان والذي طالب بحقه في رعاية الجناح الدولي، بعد أن لعب الشحات لصفوف النادي لمدة موسم واحد خلال مرحلة الناشئين، واستلم مسئولو الشرقية للدخان الشيكات، والتي تبلغ قيمتها مليون و160 ألف جنيه في إطار احترام إدارة النادي الأهلي للوائح والقوانين.

على صعيد متصل، كشف حسين الشحات موعد عودته للملاعب بعد خضوعه لجراحة "الفتاق"، مؤكدًا إن الطبيب المعالج أخبره بأنه سيعود فى مدة تتراوح ما بين 4 أو 5 أسابيع، لاسيما وإنه يخضع حاليًا لعمليات التأهيل فى حمام السباحة.