شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 31 / 7 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة 31 / 7 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا غدًا في برج العرب بدون وديات.

الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا غدًا في برج العرب بدون وديات

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون دخول اللاعبين في معسكر مغلق بأحد فنادق مدينة برج العرب بالإسكندرية اعتبارًا من غدٍ السبت، وذلك حتى عودة بطولة الدوري الممتاز يوم 6 أغسطس المقبل.

5 وديات ومعسكر مغلق وتدريبات منزلية.. 3 إجراءات اتبعها كارتيرون لتجهيز الزمالك

يستعد الزمالك لاستئناف مشواره فى بطولة الدورى الممتاز، الذى تم تعليقه منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث سيكون أمام الأبيض مباراة مهمة فى افتتاح منافسات المسابقة المحلية عقب استئنافها، أمام المصرى البورسعيدى، يوم 6 أغسطس المقبل، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة عشر من الدورى الممتاز، بالإضافة إلى استعداداته لخوض مواجهته المرتقبة أمام الرجاء البيضاوى المغربى فى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، لذا حرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، على تجهيز لاعبيه جيدًا خلال فترة التوقف الأخيرة استعدادا للمرحلة المقبلة، ويستعرض ”الخليج 365” 3 إجراءات اتبعها كارتيرون لتجهيز الزمالك فى زمن كورونا. Advertisements الزمالك يحتفل بعيد ميلاد كارتيرون نشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك علي موقع التواصل الاجتماعي تهنئة للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك ، حيث حيتفل اليوم المدير الفني الفرنسي بعيد ميلاده الـ 49 ، ونشرت الصفحة الرسمية للزمالك التهنئة بصورة لكارتيرون مكتوب عليها : ‏نحتفل اليَوم بعيد ميلاد مدربنا؛ باتريس كارتيرون.. كل عام وأنت بخير. ????

منافس الزمالك.. الرجاء المغربى يفقد 6 لاعبين أمام يوسفية برشيد

يستعد نادى الرجاء المغربى لمواجهة ضيفه يوسفية برشيد بعد غد الأحد فى المباراة المؤجلة من الجولة 18 من منافسات الدورى المغربى، وهو يعانى من غياب 6 لاعبين أساسيين.