شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى يهنئ جمهوره بعيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص التونسي فرجانى ساسى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على تهنئة جمهوره بعيد الأضحى المبارك اليوم الجمعة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلاً: "عيد أضحى مبارك على كل الأمة الإسلامية".

ويقدم الدولى التونسى فرجانى ساسى، مستويات جيدة مع نادى الزمالك منذ قدومه من النصر السعودى فى مثل هذا اليوم 26 يوليو 2018، ، ليبدأ رحلة مميزة مع القلعة البيضاء.

وخاض اللاعب التونسي 68 مباراة بقميص الأبيض سجل 11 هدفا وصنع 8 أهداف وتوج بـ5 بطولات هى السوبر المصرى السعودى 2018، كأس الكونفدرالية 2019، كأس مصر 2019،، كأس السوبر الافريقى 2020 كأس السوبر المصرى 2020.

وولد التونسى فى 18 مارس عام 1992 فى ولاية أريانة التونسية، وأصبح فارس ميت عقبة الأول، خطف قلوب عشاق الأبيض من الدقيقة الأولى، وأصبح "معلم النص" بعد موسمين من التألق بالرداء الأبيض، لعب فرجانى ساسى 68 مباراة بقميص نادى الزمالك، سجل خلالها 11هدفا، بمعدل 10496 دقيقة منذ الانضمام إلى صفوف الفريق، فى 18 مباراة محلية بواقع 17 فى الدورى وواحدة بالكأس.

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سجل فرجانى ساسى بالقميص الأبيض 6 أهداف محلية وصنع 3 أخرى لزملائه بالفريق، وتحصل الدولى التونسى على 4 كروت صفراء.

وترغب إدارة نادى الزمالك في تحصين عقد النجم ساسى بعد تلقيه عروض خليجية شفوية فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلا إنه فضل الاستمرار فى الزمالك لتمديد عقده، بعد ترحيبه بالاستمرار داخل القلعة البيضاء لضمان بقاءه داخل صفوف الفريق، بعدما مواصلة اللاعب لتأكيداته إلى رئيس الزمالك أنه لن يرحل عن الفريق إلا بموافقته.