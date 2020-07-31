شكرا لقرائتكم خبر عن أنفانتينو مهنئا أبو ريدة : عيد مبارك وأتمنى لمصر السلامة من وباء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى المهندس هاني أبو ريدة، عضو المجلس الأعلى بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، خطابًا من جياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وفاطمة سامورا سكرتير عام الاتحاد، يهنئانه خلاله بحلول عيد الأضحى المبارك.



تهنئة العيد

وتمنى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في خطابه دوام الصحة لأبو ريدة بعد تهنئته بعيد الأضحى المبارك مع أمنيات بقضاء أوقات سعيدة مع الأهل والأصدقاء داخل مصر وتعافي مصر والعالم من آثار وباء كورونا كوفيد 19.

ويعتبر المهندس هاني أبو ريدة من الشخصيات البارزة والمؤثرة في فيفا وكاف معًا، حيث يعد أقدم عضوا بالاتحاد الدولي، ويمتلك باعًا طويلا من العمل في الاتحادين، ويرتبط بعلاقات قوية يسودها كل أنواع الحب والاحترام مع كل المسئولين في كاف وفيفا وكل الاتحادات القارية.

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