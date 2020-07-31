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شكرا لقرائتكم خبر عن أنفانتينو مهنئا أبو ريدة : عيد مبارك وأتمنى لمصر السلامة من وباء كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى المهندس هاني أبو ريدة، عضو المجلس الأعلى بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، خطابًا من جياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وفاطمة سامورا سكرتير عام الاتحاد، يهنئانه خلاله بحلول عيد الأضحى المبارك.
تهنئة العيد
وتمنى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في خطابه دوام الصحة لأبو ريدة بعد تهنئته بعيد الأضحى المبارك مع أمنيات بقضاء أوقات سعيدة مع الأهل والأصدقاء داخل مصر وتعافي مصر والعالم من آثار وباء كورونا كوفيد 19.
ويعتبر المهندس هاني أبو ريدة من الشخصيات البارزة والمؤثرة في فيفا وكاف معًا، حيث يعد أقدم عضوا بالاتحاد الدولي، ويمتلك باعًا طويلا من العمل في الاتحادين، ويرتبط بعلاقات قوية يسودها كل أنواع الحب والاحترام مع كل المسئولين في كاف وفيفا وكل الاتحادات القارية.
فى شأن مختلف، تلقي اتحاد الكرة خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمد عمل اللجنة الخماسية في الجبلاية برئاسة عمرو الجنايني لمدة 4 شهور مقبلة تنتهي في نوفمبر المقبل، علي أن يتم خلالها تعديل لائحة النظام الأساسي.
على صعيد مختلف، قام الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة السيد عمرو الجنايني بتسوية الأزمة التي حدثت مؤخرا مع شركة برزينتيشن سبورت الشركة الراعية لحقوق الاتحاد ، وذلك من خلال سلسلة من الاجتماعات جمعت بين أعضاء اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد وقيادات الشركة وتوجت بالاجتماع الأخير الذي شهد اتفاقا بين عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري وزكي عبد الحميد العضو المنتدب للشئون التجارية لشركة برزينتيشن سبورت على تسوية المستحقات السابقة مما أنعش خزينة الاتحاد بجزء كبير من مستحقاته لدى الشركة.
كما اتفق الجانبان على توسيع إطار التعاون والشراكة بينهما ، حيث توصلا إلى اتفاق جديد يقضي بتسويق خدمة تقنية VAR في مباريات المسابقات المحلية ، وهو الاتفاق الذي من شأنه سيوفر على الاتحاد التكلفة المالية للتقنية الحديثة.
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