شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لـ"الخليج 365".. فيفا يمد 4 شهور إضافية للجنة الخماسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الاتحاد المصرى لكرة القدم خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم أشاد فيه باللجنة الخماسية المكلفة من قبله بإدارة شئون الاتحاد المصرى، وأدائها في تنفيذ المهام المكلفة بها، مشيرا إلى أن الظروف التى اجتاحت العالم بسبب تفشي كوفيد 19 تسببت فى عدم استكمال بعض من مهامها.

وعلى ذلك قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم المد للجنة الخماسية أربعة شهور إضافية تنتهى في 30 نوفمبر المقبل لاستكمال ما بدأته من مهام.

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وكان الاتحاد الدولي قد أعلن عن تشكيل لجنة خماسية في 20 أغسطس الماضي لإدارة شئون الاتحاد المصري حتى 31 يوليو 2020 برئاسة عمرو الجنايني، ود.جمال محمد علي نائبا للرئيس، وعضوية كل من أحمد عبد الله ومحمد فضل وسحر عبد الحق.



فيفا

وكان الخليج 365 أكد أن الفيفا قرر المد للجنة الخماسية لمدة 4 شهور إضافية تنتهى فى 30 نوفمبر المقبل، مع تحديد 3 مهام هي تسيير الشئون اليومية للاتحاد، ومراجعة لائحة النظام الأساسي للاتحاد والتأكد من توافقها مع لائحة وقواعد "فيفا" واعتمادها من الجمعية العمومية، كما تقوم اللجنة الخماسية بدور اللجنة الانتخابية من أجل تنظيم انتخابات طبقًا للائحة الجديدة لانتخاب مجلس إدارة جديد.