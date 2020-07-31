شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. عبد الله جمعة لشقيقه صالح فى عيد ميلاده: كل سنة وأنت أغلى الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل عبد الله جمعة لاعب فريق الزمالك وشقيقه الأصغر عبد الرحمن بعيد ميلاد شقيقهما الأكبر صالح جمعة لاعب الأهلى من خلال نشر صورة لهم برفقة والدتهم عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وعلّق عبد الله جمعة على الصورة قائلا: "كل سنة وانت طيب يا أغلى الناس".

من ناحية أخرى، أكد صالح جمعة، صانع ألعاب النادى الأهلى، أنه سيبذل أقصى ما لديه لإسعاد جمهور الأهلى الذى يقدم له الدعم الكامل خصوصًا فى الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن ردود فعل الجمهور وترحيبهم بعودته لتدريبات الفريق الجماعية جعلته يشعر بالخجل.

وكتب جمعة، عبر صفحته على فيس بوك، "سأبذل أقصى ما لدى لإسعاد جمهور الأهلى الذى يقدم لى الدعم الكامل خصوصًا فى الفترة الأخيرة.. ردود فعل الجمهور وترحيبهم بعودتى لتدريبات الفريق الجماعية جعلتنى اشعر بالخجل، لتقصيرى فى حق النادى وجماهيره".

ونصح عدد كبير من لاعبى الأهلى صالح جمعة بمواصلة الالتزام في التدريبات والحفاظ على لياقته البدنية والفنية ووزنه المثالي من أجل الحصول على فرصة المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة بعدما منحه السويسري رينيه فايلر المدير الفني فرصة التدريب مع الفريق جماعيًا والتعهّد بالدفع به في المباريات حال استمرار التزامه وأكد لاعبو الأهلي الكبار لصالح جمعة أن قدراته تؤهله لأن يشارك مع الفريق وأن الجميع يدعمه وعليه أن يستغل هذا الدعم من أجل المشاركة مع الأهلي.

على صعيد متصل، وصف صالح جمعة جماهير القلعة الحمراء أنها أكبر دافع لعودته مرة أخرى للمشاركة مع فريقه في المباريات، وقال جمعة في تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلي: "أركز بأن تكون ثقة الجماهير تلك هي أكبر دافع لي للعودة من جديد في الفترة القليلة المقبلة"، مضيفًا: "في يوم عودتي للتدريبات مؤخرًا بعد فترة طويلة من الغياب، عدت للمنزل وتابعت ردود فعل الجماهير على السوشيال ميديا كنت أشعر بالكسوف ومحرج من رد فعلهم وسعادتهم لمجرد عودتي للتدريبات".

وكشف صالح تفاصيل علاقته بكهربا: "كهربا يشجعني في كل تدريب ويتواصل معي باستمرار، كنت مفتقد لاعب مثل كهربا يكون متواجد معي في النادي الأهلي"، وواصل: "وجود كهربا في الأهلي خلق حالة كبيرة من السعادة ونفسيا وجود الفولت كلاعب كبير معنا يشكل ضغوط على المنافس".

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وعاد صالح جمعة لتدريبات الأهلى الجماعية مؤخرًا بعد فترة طويلة من الابتعاد بأمر من فايلر ولم يشارك صاحب الـ26 عامًا في أية مباراة رسمية مع الأهلي هذا الموسم فى مختلف البطولات حتى الآن.