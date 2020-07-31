شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. رجب بكار يحتفل على طريقة "شعار الزمالك" في مران بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نشرت الصفحة الرسمية لنادى بيراميدز صورة لنجم فريقها رجب بكار من التدريبات خلال احتفاله بطريقة "القوس والسهم" وهو شعار الزمالك المعروف، وكشف مصدر مقرب من رجب بكار، الظهير الأيمن لبيراميدز، عن مطالبته للزمالك بحسم موقفه من الانضمام إلى الفريق الأبيض، فى الموسم الجديد، من عدمه، خلال الأسبوع الجارى، خاصة بعد تلقيه عروض جديدة عقب توقيعه لنادى الزمالك لمدة 4 مواسم مقبلة خلال الفترة الماضية وينتظر الدخول مع ناديه فى مفاوضات رسمية لضمه.

ويرغب رجب بكار فى حسم موقفه من قبل الزمالك، لتحديد وجهته بشكل نهائى فى الموسم المقبل، وتألق اللاعب مؤخرًا أمام الفريق الأبيض بعدما نزل كبديل فى اللقاء الذى جمع فريقه بيراميدز مع الزمالك، ضمن التحضيرات لعودة الدورى الممتاز، وانتهى بفوز فريقه بهدف من توقيعه.

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وكشف رجب بكار، الظهير الأيمن لبيراميدز، عن سر هدفه فى الزمالك، الذى جاء من تسديدة مقوسة مرت فوق محمد أبو جبل حارس الفريق الأبيض لتسكن شباك الفريق، ليتعرض الزمالك للهزيمة من بيراميدز، بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت بينهما، الخميس الماضى، على ستاد برج العرب، والتى تأتى ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز، التى ستنطلق مجددًا فى شهر أغسطس المقبل وقال بكار فى تصريحات لـ"الخليج 365" عقب المباراة: "الهدف به توفيق عندما أغلقت أمامي زاوية إرسال كرة عرضية متقنة وجدت أبو جبل قد أخذ خطوتين خارج خط المرمى وفى هذه الثانية قررت تسديد الكرة وحصل توفيق كبير فى التسديدة لتسكن الشباك".