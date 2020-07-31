حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 31 / 7 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 31 / 7 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، الأهلي يُجهّز التماسا جديدا لتخفيف عقوبة كهربا للمرة الثانية الأهلي يُجهّز التماسا جديدا لتخفيف عقوبة كهربا للمرة الثانية تعرف على طريقة سداد الأهلي "رعاية" حسين الشحات للشرقية للدخان "فيفا" عن لائحة اتحاد الكرة القديمة: "عنصرية وتمنع الوجوه الجديدة" 3 مهام للجنة الخماسية بعد قرار فيفا بالمد حتى نوفمبر المقبل صالح جمعة: سأبذل أقصى ما لدى لإسعاد جمهور الأهلى.. ترحيبهم بعودتى أخجلنى Advertisements وزير الرياضة يحيل مسئولى الشباب بالأقصر للتحقيق.. تعرف على السبب برنامج خاص لتأهيل مدافع الاهلي بعد إصابته بجذع في الكاحل الأهلى يبحث مع أزارو مستقبله بعد فسخ إعارته للاتفاق السعودى

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