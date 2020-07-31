شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أندية تعلن معاقبة مصابى كورونا.. ووزير الرياضة يرفض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على عكس كل التوقعات، فاجأت 3 أندية مصرية الجميع بقرار غريب بشأن اللاعبين المصابين بفيروس كورونا، حيث أعلنت سموحة والمقاولون العرب والإنتاج الحربى توقيع عقوبات مالية على أى لاعب أو مدرب أو إدارى تثبت إصابته بفيروس كورونا بداعى الإهمال فى الإجراءات الطبية المتبعة للحد من انتشار الفيروس.

البداية، كانت من نادى سموحة وصرح فرج عامر رئيس النادى بأنه سيوقع غرامات مالية على أى لاعب فى سموحة تثبت إصابته بالفيروس بعد ظهور حالتين إيجابيتين فى الفريق السكندرى، وسار على نفس الدرب أيضًا نادى المقاولون العرب حيث أكد محمد عادل المشرف العام على الكرة بأنه سيتم توقيع غرامة قدرها 50 ألف جنيه على أى عنصر ثثبت إصابته بالفيروس بداعى الإهمال.

وأخيرًا نادى الإنتاج الحربى الذى أعلن على لسان خالد مهدى مدير الكرة أنه سيتم توقيع غرامات مالية فى حالة ظهور أى حالة جديدة لفرض الالتزام بالفريق بعدما وصلت الحالات إلى 18 حالة ايجابية فى الفريق.

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ولكن تصريحات مسئولى هذه الأندية، اصطدمت بقرار وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحى الذى أخطر الأندية برفض توقيع غرامات مالية على أى فرد ثثبت إصابته بفيروس كورونا.

وأكد فرج عامر رئيس نادى سموحة، أنه لن ينفذ قراره الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا بتغريم وتوقيع عقوبات مالية على أي لاعب يصاب بفيروس كورونا بداعي إهمال الإجراءات الطبية المتبعة خاصة أن نادى سموحة حريص على توفير كل الأجواء الصحية للاعبيه وقال فرج عامر لـ"الخليج 365" إن الدكتور أشرف صبحى رفض تفعيل هذا القرار وأخطر سموحة بذلك لذا لن يتم تفعيل هذا القرار.