مصدر لـ"الخليج 365": كوبر يحترم الأهلي ولم يتحدث بما قاله غالي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

أكد مصدر داخل الجهاز الفني الأسبق لمنتخب مصر أن الأرجنتيني هيكتور كوبر لم يتهم الأهلي بأنه يفوز بمساعدة الحكام كما ذكر حسام غالي في تصريحات تلفزيوينية.

وقال مصدر - تحفظ على ذكر اسمه - في تصريحاته لـ"الخليج 365": "كوبر ليس غبيًا ليوجه مثل هذه الإتهامات للأهلي لأنه في المقام الأول يحترم النادي كثيرًا وقيمته."

وأدلى حساب غالي بتصريحات في وقت سابق قال فيها: "كنت في المنتخب لفترة طويلة، لكن كلام كوبر لم يكن طبيعيا، كان يوجه أسئلة غريبة للاعبين في المنتخب ويقول أن الأهلي يفوز بالحكام، لا أعرف من أين جاء بهذا الكلام، هل يكتبون في الأرجنتين ذلك؟".

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وتابع المصدر ذاته رده على غالي: "أحمد ناجي من أبناء الأهلي وهو عضو بالجهاز الفني للمنتخب كيف كان ليسكت على هذا الإتهام؟"

وأضاف: "عدد كبير من لاعبي المنتخب كان ينتمي للأهلي، ولم يخرج أحد منهم ليردد هذا الكلام، بما في ذلك العناصر المستبعدة من كأس العالم، وعمرو جمال له تصريحات تنفي كلام حسام غالي."

وقرر هيكتور كوبر استبعاد حسام غالي من منتخب مصر بعد خلاف حدث عقب مباراة نيجيريا التي أقيمت ضمن تصفيات بطولة أمم إفريقيا 2017.