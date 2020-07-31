رسميًا.. فيفا يعلن موقف اللجنة الخماسية من الاستمرار في اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خطابًا لاتحاد الكرة يفيد بمد عمل اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة لمدة 4 أشهر، من أجل استكمال المهام التي تعطلت بسبب تفشي جائحة كوفيد 19.

وقال اتحاد الكرة في بيان نشره اليوم الجمعة: "تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم مساء اليوم خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم أشاد فيه باللجنة الخماسية المكلفة من قبله بإدارة شئون الاتحاد المصري، وآداءها في تنفيذ المهام المكلفة بها، مشيرا إلى أن الظروف التي اجتاحت العالم بسبب تفشي كوفيد 19 قد تسببت في عدم استكمال بعض من مهامها."

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وتابع اتحاد الكرة: "وعلى ذلك قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم المد للجنة الخماسية أربعة شهور إضافية تنتهي في 30 نوفمبر المقبل لاستكمال ما بدأته من مهام."

وكان الاتحاد الدولي قد أعلن عن تشكيل لجنة خماسية في 20 أغسطس الماضي لإدارة شئون الاتحاد المصري حتى 31 يوليو 2020 برئاسة عمرو الجنايني وجمال محمد علي نائبا للرئيس وعضوية كل من أحمد عبد الله ومحمد فضل وسحر عبد الحق.

وسيكون على اللجنة الخماسية في خلال الفترة المقبلة عقد جمعية عمومية لمناقشة واعتماد اللائحة الجديدة، إضافة إلى اجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد لاتحاد الكرة.