تقرير.. الأهلي بين درس يناير وضيق الوقت للاستفادة من أزارو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، كان الأهلي يطارد الزمن من أجل تسويق مهاجمه المغربي وليد أزارو بعد التعاقد مع المهاجم السنغالي أليو بادجي القادم من صفوف رابيد فيينا النمساوي.

الأهلي خلال فترة يناير كان يمتلك خمسة محترفين في صفوفه، لذا كان على الإدارة الحمراء الاستغناء عن لاعب إما للإعارة أو البيع من أجل قيد الوافد السنغالي الجديد، وهذا ما تم بالفعل من خلال رحيل أزارو لصفوف الاتفاق السعودي على سبيل الإعارة.

أزارو استطاع أن يظهر مع الاتفاق في سبع مباريات ليسجل ثلاثة أهداف وصناعة هدف وحيد، الأمر الذي جعل النادي السعودي يسعى للحصول على خدمات المهاجم المغربي بصورة نهائية.

رغبة الاتفاق وجدت شرطًا من جانب أزارو والذي طالب بالحصول على مستحقاته المتأخرة إلى جانب راتب ضخم، ليكون رد النادي السعودي الرفض.

- ماذا عن موقف الأهلي؟:

أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، كان له تعليق على موقف وليد أزارو، كاشفًا أن المهاجم المغربي سيعود إلى صفوف الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف مدير لجنة التعاقدات بالأهلي في تصريحات عبر شاشة ناديه، أمس الخميس، أن أزارو متواجد حاليًا في المغرب، إلا أن المهاجم المغربي سيعود عقب الإجازة الذي حصل عليها من أجل الانضمام لتدريبات الفريق.

- درس يناير:

موقف أزارو أصبح غامضًا مع الأهلي بعد تصريحات أمير توفيق لعدة أسباب أولها أن بعودة الهداف المغربي سيكون الفريق الأحمر لديه ستة أجانب وهم :(التونسي علي معلول - المغربي وليد أزارو - النيجيري جونيور أجايي - الأنجولي جيرالدو - المالي أليو ديانج - السنغالي أليو بادجي).

الأهلي في يناير الماضي تعرض لدرس قوي بعدما حاول الاستغناء عن جيرالدو من أجل قيد بادجي إلا أن اللاعب الأنجولي رفض العروض المقدمة له خاصة من جانب نادي الصفاقسي بسبب ضعف الراتب.

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وبعد موقف جيرالدو من الرحيل اتجهت الإدارة الحمراء لأزارو خاصة أن علاقة المغربي مع المدرب الفني السويسري رينيه فايلر خلال هذه الفترة كانت متوترة نظرًا لعدم الاعتماد عليه، الأمر الذي جعل الإدارة الحمراء تحاول إيجاد عرض لرحيله.

أزارو فتح باب الرحيل عن الأهلي لكن بشرط، حيث كشف مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات عبر "الخليج 365"، أن الأهلي قام بتعديل عقد اللاعب ومنحه 312 ألف دولار من أجل اقناعه بالرحيل لنهاية الموسم.

ومن المحتمل أن تكون تصريحات أمير توفيق مجرد مناورة على أمل تسويق اللاعب جيدًا في الميركاتو الصيفي المقبل، خاصة أن فايلر أعلن في وقت سابق أن الأسلوب الذي يلعب به أزارو لا تناسبه.

- عام على النهاية:

لا يتبقى سوى عام على نهاية عقد وليد أزارو مع الأهلي، حيث كان النادي الأحمر حصل على خدمات صاحب الـ25 عامًا من صفوف الدفاع الحسني الجديدي في صيف موسم (2017 - 2018) في صفقة قدرت بمليون و400 ألف دولار.

وبالطبع يخشى الأهلي من رحيل اللاعب مجانًا خاصة أن يمتلك الأحقية للتوقيع لأي نادٍ آخر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة على أن يرحل مجانًا بعد نهاية الموسم المقبل (2020 - 2021).

فترة أزارو مع الاتفاق شهدت ارتباطه بأكثر من نادٍ خليجي يُعد من أبرزهم فريقي الشباب السعودي والوصل الإماراتي، إلا أن بعد أزمة اللاعب الأخيرة جعلت نادي الاتفاق تضع المهاجم المغربي على القائمة السوداء في الاتحاد السعودي وهو ما سيمنع انتقاله إلى أندية سعودية خلال الفترة المقبلة بعد رفضه التجديد وذلك بحسب بيان صادر من الاتحاد السعودي لكرة القدم.

آخر الفرق التي ارتبط بها أزارو وهو نادي أولمبياكوس اليوناني، حيث قالت صحيفة "sdna" اليونانية إن بطل اليونان وضع أزارو كخيار بديل، حال تعثر النادي في الإبقاء على الدولي المصري أحمد حسن كوكا، الذي يلعب معارًا للفريق قادمًا من سبورتينج براجا البرتغالي منذ يناير.